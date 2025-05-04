Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Брызгалов: «Факел» мог добиться большего, чем ничья со «Спартаком»

Брызгалов: «Факел» мог добиться большего, чем ничья со «Спартаком»
Комментарии

Защитник воронежского «Факела» Сергей Брызгалов высказался о домашнем матче со «Спартаком» (0:0) в 27-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: нет / Литвинов – 25'

«При том, как складывалась игра, с учётом удаления у «Спартака» уже на 25-й минуте могли сыграть и лучше. Могли добиться более положительного результата, чем ничья, которая нас мало устраивает. Пока есть шансы, мы будем биться до конца», — передаёт слова Брызгалова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 27 сыгранных матчей воронежский «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Российской-Премьер-Лиги, набрав 16 очков.

Материалы по теме
«Спартак» вдесятером сыграл вничью с «Факелом» в 27-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android