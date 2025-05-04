Брызгалов: «Факел» мог добиться большего, чем ничья со «Спартаком»
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Защитник воронежского «Факела» Сергей Брызгалов высказался о домашнем матче со «Спартаком» (0:0) в 27-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: нет / Литвинов – 25'
«При том, как складывалась игра, с учётом удаления у «Спартака» уже на 25-й минуте могли сыграть и лучше. Могли добиться более положительного результата, чем ничья, которая нас мало устраивает. Пока есть шансы, мы будем биться до конца», — передаёт слова Брызгалова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
После 27 сыгранных матчей воронежский «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Российской-Премьер-Лиги, набрав 16 очков.
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