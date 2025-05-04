Дубль Мбаппе помог «Реалу» обыграть «Сельту» в матче 34-го тура Ла Лиги

Завершился матч 34-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались мадридский «Реал» и «Сельта» из Виго. Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). «Реал» одержал победу со счётом 3:2.

На 33-й минуте полузащитник «Реала» Арда Гюлер с передачи защитника Лукаса Васкеса открыл счёт. На 39-й минуте нападающий Килиан Мбаппе увеличил преимущество «сливочных», ему ассистировал хавбек Джуд Беллингем. На 48-й минуте Мбаппе довёл счёт до разгромного, получив голевую передачу от Гюлера. На 69-й минуте отличился защитник «Сельты» Хави Родригес. На 76-й минуте форвард Уиллот Сведберг отыграл второй мяч гостей.

После 34 сыгранных матчей «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 75 очков. «Сельта» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 46 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет каталонская «Барселона», у которой 79 очков. В следующем туре «Реал» сыграет с сине-гранатовыми (11 мая), а «Сельта» — с «Севильей» (10 мая).