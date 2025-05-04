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У «Спартака» одна победа в четырёх последних матчах РПЛ

У «Спартака» одна победа в четырёх последних матчах РПЛ
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Московский «Спартак» одержал одну победу в четырёх последних матчах Российской Премьер-Лиги.

Сегодня, 4 мая, красно-белые сыграли вничью с «Факелом» (0:0) во встрече 27-го тура чемпионата России. В минувшем туре команда Деяна Станковича уступила ЦСКА со счётом 1:2. В 25-м туре «Спартак» обыграл «Акрон» со счётом 3:2. В 24-м туре московский клуб проиграл махачкалинскому «Динамо» со счётом 1:2.

После 27 матчей РПЛ «Спартак» набрал 51 очко и занимает третье место.

В следующем туре команда Деяна Станковича встретится с московским «Динамо». Игра состоится 11 мая. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

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