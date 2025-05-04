«Сокол» вырвал победу у «Тюмени» на 85-й минуте матча 31-го тура Первой лиги

Завершился матч 31-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались саратовский «Сокол» и «Тюмень». Команды играли на стадионе «Локомотив» в Саратове. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Германом Коваленко (Казань). «Сокол» обыграл «Тюмень» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 85-й минуте забил нападающий «Сокола» Батраз Гурциев — 1:0.

После 31 сыгранного матча «Сокол» располагается на предпоследней, 17-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 26 очков. «Тюмень» после аналогичного количества игр занимает последнее, 18-е место, заработав также 26 очков. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 66 очков.