Ледяхов: «Спартак» не почувствовал, что с первого тайма играл с «Факелом» в меньшинстве

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о матче 27-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграли вничью с «Факелом» (0:0).

«По качеству игры «Спартак» в матче с «Факелом» выглядел достаточно неплохо с учётом отсутствия некоторых футболистов. Команда даже не почувствовала, что с середины первого тайма играла в меньшинстве.

Барко — хороший игрок, команда в таких нуждается. Бывает такое, что такие футболисты не играют. И «Спартак» пока не нашёл человека, который мог бы заменить Барко, — без него сложнее. Но не сказал бы, что это какая-то зависимость», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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