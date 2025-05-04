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Ледяхов: «Спартак» не почувствовал, что с первого тайма играл с «Факелом» в меньшинстве

Ледяхов: «Спартак» не почувствовал, что с первого тайма играл с «Факелом» в меньшинстве
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Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о матче 27-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграли вничью с «Факелом» (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: нет / Литвинов – 25'

«По качеству игры «Спартак» в матче с «Факелом» выглядел достаточно неплохо с учётом отсутствия некоторых футболистов. Команда даже не почувствовала, что с середины первого тайма играла в меньшинстве.

Барко — хороший игрок, команда в таких нуждается. Бывает такое, что такие футболисты не играют. И «Спартак» пока не нашёл человека, который мог бы заменить Барко, — без него сложнее. Но не сказал бы, что это какая-то зависимость», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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