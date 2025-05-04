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«Ахмат» — ЦСКА: Койта открыл счёт в матче на девятой минуте

«Ахмат» — ЦСКА: Койта открыл счёт в матче на девятой минуте
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В эти минуты идёт матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и московский ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
1-й тайм
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Койта – 9'     1:1 Самородов – 33'    

На девятой минуте счёт в игре открыл нападающий красно-синих Секу Койта.

«Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Ташуева набрала 23 очка за 26 матчей. ЦСКА заработал 51 очко после 26 игр и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко за 27 игр.

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