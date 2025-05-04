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Станкович: «Спартак» в очередной раз подарил сопернику первые 45 минут, но я найду решение

Станкович: «Спартак» в очередной раз подарил сопернику первые 45 минут, но я найду решение
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поделился мнением о матче 27-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграли вничью с «Факелом» (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: нет / Литвинов – 25'

— Как получилось, что команда в меньшинстве сыграла лучше, чем в равных составах?
— Мне тоже так показалось.

— Вы спросили это у футболистов?
— Я задавал этот вопрос, мы не только сегодня, уже 100 раз. Мы готовили план на игру, обсуждали, но оказались не готовы. Удаление сильно повлияло на ход игр и на нас. Но в какой-то мере заставило действовать нас агрессивнее. Но в очередной раз мы подарили сопернику первые 45 минут.

Во втором тайме мне понравилась реакция, хорошо показали себя футболисты, которые не получали игрового времени. Когда ты играешь 10 против 11, тебе непросто с любым соперником. В матчах подобного плана соперник хорошо закрывается, а мы исчезаем на поле. Я обязательно найду способ это изменить, это вредит болельщикам. Мы не можем себе позволить то, что происходило в матчах с «Рубином», «Акроном», Махачкалой. Не можем позволить себе действовать так. Я обязательно найду решение, — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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