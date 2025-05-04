Станкович высказался об отсутствии Барко и Бабича в матче с «Факелом»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович прокомментировал отсутствие полузащитника Эсекьеля Барко и защитника Срджана Бабича в матче с воронежским «Факелом» (0:0) в 27-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

— Нам нужно было находить решение, все замены в этом матче носили тактический характер. Мы старались найти тактическую схему, чтобы получить возможность для взятия ворот, у нас были свои моменты. При нашем качестве и уровне футболистов мы не можем позволить принимать такие решение в финальной трети.

— Сегодня не играли Барко и Бабич. Как это сказалось?

— Не могу говорить о футболистах, которые не играли. Они всегда будут лучшими, если не играют. Могло быть и не так. У меня нет ответа. Могло быть и лучше, и хуже, — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.