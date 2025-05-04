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Станкович высказался об отсутствии Барко и Бабича в матче с «Факелом»

Станкович высказался об отсутствии Барко и Бабича в матче с «Факелом»
Деян Станкович
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович прокомментировал отсутствие полузащитника Эсекьеля Барко и защитника Срджана Бабича в матче с воронежским «Факелом» (0:0) в 27-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: нет / Литвинов – 25'

— Нам нужно было находить решение, все замены в этом матче носили тактический характер. Мы старались найти тактическую схему, чтобы получить возможность для взятия ворот, у нас были свои моменты. При нашем качестве и уровне футболистов мы не можем позволить принимать такие решение в финальной трети.

— Сегодня не играли Барко и Бабич. Как это сказалось?
— Не могу говорить о футболистах, которые не играли. Они всегда будут лучшими, если не играют. Могло быть и не так. У меня нет ответа. Могло быть и лучше, и хуже, — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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