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Станкович не стал называть неудачным сезон для «Спартака» в РПЛ

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос, можно ли назвать нынешний сезон красно-белых неудачным.

— Спартак лишился шансов на чемпионство. Можно ли назвать сезон неудачным?

— Когда сезон закончится, тогда и будем подводить итоги. Мы это сделаем внутри клуба, — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 27 матчей РПЛ «Спартак» набрал 51 очко и занимает третье место. Команда Станковича лишилась математических шансов на чемпионство. Её отставание от «Краснодара» составляет 10 очков, при этом до конца РПЛ осталось три тура.

В следующем туре команда Деяна Станковича встретится с московским «Динамо». Игра состоится 11 мая. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

Как появился «Спартак»: