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«Уфа» обыграла «Нефтехимик» в матче 31-го тура Первой лиги

«Уфа» обыграла «Нефтехимик» в матче 31-го тура Первой лиги
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Завершился матч 31-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Уфа» и «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Лапатухиным (Москва). «Уфа» обыграла «Нефтехимик» со счётом 1:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 31-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
1 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Гуренко – 11'    

Единственный гол в матче на 12-й минуте забил полузащитник «Уфы» Артём Гуренко.

После 31 сыгранного матча «Уфа» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 32 очка. «Нефтехимик» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 34 очка. Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», у которой 66 очков.

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