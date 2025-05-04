«Уфа» обыграла «Нефтехимик» в матче 31-го тура Первой лиги
Поделиться
Завершился матч 31-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Уфа» и «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Лапатухиным (Москва). «Уфа» обыграла «Нефтехимик» со счётом 1:0.
Россия — Мелбет Первая лига . 31-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
1 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Гуренко – 11'
Единственный гол в матче на 12-й минуте забил полузащитник «Уфы» Артём Гуренко.
После 31 сыгранного матча «Уфа» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 32 очка. «Нефтехимик» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 34 очка. Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», у которой 66 очков.
Комментарии
- 4 мая 2025
-
17:10
-
17:09
-
17:07
-
16:56
-
16:53
-
16:48
-
16:47
-
16:44
-
16:43
-
16:42
-
16:39
-
16:36
-
16:32
-
16:30
-
16:30
-
16:19
-
16:18
-
16:16
-
16:04
-
16:00
-
15:49
-
15:41
-
15:30
-
15:30
-
15:29
-
15:20
-
15:17
-
15:11
-
14:52
-
14:51
-
14:40
-
14:30
-
14:28
-
14:22
-
14:11