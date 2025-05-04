Ледяхов: тема с чемпионством для «Спартака» закрыта, для спасения сезона нужен Кубок

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о том, что команда лишилась математических шансов на победу в текущем сезоне РПЛ. Это произошло после того, как коллектив Деяна Станковича потерял очки в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:0).

«Тема с чемпионством для «Спартака» закрыта. Но сезон не закончен, команда ещё участвует в Кубке. А в чемпионате ещё нужно постараться в тройку залезть, но ЦСКА уже сегодня может оторваться. Кубок нужен «Спартаку», чтобы спасти сезон. Команда каждый год хочет бороться за все трофеи, но с чемпионством в этот раз не получилось», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.