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Ледяхов: тема с чемпионством для «Спартака» закрыта, для спасения сезона нужен Кубок

Ледяхов: тема с чемпионством для «Спартака» закрыта, для спасения сезона нужен Кубок
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Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о том, что команда лишилась математических шансов на победу в текущем сезоне РПЛ. Это произошло после того, как коллектив Деяна Станковича потерял очки в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: нет / Литвинов – 25'

«Тема с чемпионством для «Спартака» закрыта. Но сезон не закончен, команда ещё участвует в Кубке. А в чемпионате ещё нужно постараться в тройку залезть, но ЦСКА уже сегодня может оторваться. Кубок нужен «Спартаку», чтобы спасти сезон. Команда каждый год хочет бороться за все трофеи, но с чемпионством в этот раз не получилось», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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