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Сьон — Цюрих, результат матча 34-го тура Суперлиги, счёт 2:1, 4 мая 2025 года

Голевая передача Миранчука помогла «Сьону» обыграть «Цюрих» в матче 34-го тура Суперлиги
Антон Миранчук
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Завершился матч 34-го тура швейцарской Суперлиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Сьон» и «Цюрих». Команды играли на стадионе «де Турбийон» в Сьоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Федайи Саном (Швейцария). «Сьон» обыграл «Цюрих» со счётом 2:1.

Швейцария — Суперлига . Плей-офф за право остаться. 34-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Сьон
Сьон
Окончен
2 : 1
Цюрих
Цюрих
1:0 Соргич – 2'     2:0 Бердаеш – 34'     2:1 Markelo – 38'    

На второй минуте нападающий «Сьона» Деян Соргич открыл счёт. На 34-й минуте форвард Тео Бердаеш увеличил преимущество хозяев, получив голевую передачу от российского полузащитника Антона Миранчука. На 38-й минуте один мяч гостей отыграл нападающий Яноа Маркело. Миранчук был заменён на 58-й минуте, вместо него на поле вышел Тео Бушларем.

После 34 сыгранных матчей «Сьон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Суперлиги, набрав 39 очков. «Цюрих» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 47 очков.

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Турнирная таблица Суперлиги
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