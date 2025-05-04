Голевая передача Миранчука помогла «Сьону» обыграть «Цюрих» в матче 34-го тура Суперлиги

Завершился матч 34-го тура швейцарской Суперлиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Сьон» и «Цюрих». Команды играли на стадионе «де Турбийон» в Сьоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Федайи Саном (Швейцария). «Сьон» обыграл «Цюрих» со счётом 2:1.

На второй минуте нападающий «Сьона» Деян Соргич открыл счёт. На 34-й минуте форвард Тео Бердаеш увеличил преимущество хозяев, получив голевую передачу от российского полузащитника Антона Миранчука. На 38-й минуте один мяч гостей отыграл нападающий Яноа Маркело. Миранчук был заменён на 58-й минуте, вместо него на поле вышел Тео Бушларем.

После 34 сыгранных матчей «Сьон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Суперлиги, набрав 39 очков. «Цюрих» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 47 очков.