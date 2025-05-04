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«Крылья Советов» подготовили сюрприз для детей, родившихся в день 83-летия клуба

«Крылья Советов» подготовили сюрприз для детей, родившихся в день 83-летия клуба
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Пресс-служба «Крыльев Советов» опубликовала пост в телеграм-канале, в котором сообщила, что клуб подготовил оригинальные подарки новорождённым Самарской области, появившимся на свет вчера, 3 мая, в день 83-летия команды.

Малыши получат фирменные клубные боксы, в которых будут футболка, детский шарф и безлимитный абонемент, которым они смогут воспользоваться в течение жизни.

«Большая любовь к «Крыльям» начинается — с первых дней жизни!» — гласит слоган в публикации.

На данный момент «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками и отрывом в семь очков от зоны стыковых матчей. Завтра, 5 мая, подопечные Игоря Осинькина примут на своём поле московское «Динамо» в рамках 27-го тура РПЛ.

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