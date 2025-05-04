Игрок «Краснодара» Гонсалес прокомментировал победу над «Рубином»

Крайний защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес прокомментировал победу своей команды в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:1).

«Мы знали, что матч будет тяжёлым, что соперник не даст никакого свободного пространства. «Рубин» начал второй тайм лучше нас, определённо. Мы будто не вышли ещё, но это совсем чуть-чуть. У нас в начале был момент со штангой, небольшие неудачи. Не могу сказать, что мы были расслаблены. Это футбол, иногда такое случается, бывает, что соперник выходит лучше на второй тайм. Но самое главное – мы продержались до конца и добыли победу. Это самое важное», — приводит слова Гонсалеса Metaratings.

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 61 очко. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с московским ЦСКА.