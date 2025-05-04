Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Краснодара» Гонсалес прокомментировал победу над «Рубином»

Игрок «Краснодара» Гонсалес прокомментировал победу над «Рубином»
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес прокомментировал победу своей команды в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
03 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Рубин
Казань
1:0 Сперцян – 5'     2:0 Тормена – 40'     2:1 Рожков – 83'    

«Мы знали, что матч будет тяжёлым, что соперник не даст никакого свободного пространства. «Рубин» начал второй тайм лучше нас, определённо. Мы будто не вышли ещё, но это совсем чуть-чуть. У нас в начале был момент со штангой, небольшие неудачи. Не могу сказать, что мы были расслаблены. Это футбол, иногда такое случается, бывает, что соперник выходит лучше на второй тайм. Но самое главное – мы продержались до конца и добыли победу. Это самое важное», — приводит слова Гонсалеса Metaratings.

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 61 очко. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с московским ЦСКА.

Материалы по теме
Пикущак: «Краснодар» на верном пути, команда справилась с собой после проигрыша «Зениту»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android