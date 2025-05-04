В «Интере» рассказали, сыграет ли Лаутаро Мартинес с «Барселоной» в ответном матче ЛЧ

Массимилиано Фаррис, помощник главного тренера «Интера» Симоне Индзаги, ответил на вопрос о возможном участии в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Барселоной» нападающего и капитана миланского клуба Лаутаро Мартинеса.

«Действительно, это не травма в полном смысле, так что остаётся небольшая надежда, но на данный момент скорее нет, чем да. Он пока не тренировался. Разумеется, мы сделаем всё возможное, ведь матч имеет огромное значение, но, к сожалению, сейчас вероятность его участия скорее отрицательная», — приводит слова Фарриса Football Italia.

Напомним, у 27-летнего аргентинца диагностировано растяжение мышц. Травма была получена во время первого матча между клубами, завершившегося со счётом 3:3. Ответная встреча пройдёт во вторник, 6 мая.