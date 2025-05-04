«Ахмат» — ЦСКА: хозяева сравняли счёт на 33-й минуте благодаря голу Самородова
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В эти минуты в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» проходит матч 27-го тура РПЛ, в котором местный «Ахмат» принимает столичный ЦСКА. На 33-й минуте хозяева сделали счёт 1:1 благодаря голу Максима Самородова.
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Койта – 9' 1:1 Самородов – 33'
22-летний нападающий головой с близкого расстояния поразил пустой угол ворот армейцев после передачи Георгия Мелкадзе.
На данный момент «Ахмат» занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата России с 23 очками, располагаясь в зоне стыковых матчей, однако имеет комфортный 5-очковый отрыв от зоны прямого вылета. Армейцы идут на третьей строчке с 51 очком и сохраняют теоретические шансы даже на чемпионство. Их отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 10 очков, однако у красно-синих игра в запасе.
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