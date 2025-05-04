Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Радости особой нет». Игрок «Оренбурга» Татаев — о ничьей с «Локомотивом»

«Радости особой нет». Игрок «Оренбурга» Татаев — о ничьей с «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Оренбурга» Алексей Татаев прокомментировал ничейный результат матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1). Футболист стал автором единственного гола своей команды.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
03 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Пиняев – 57'     1:1 Татаев – 66'    
Удаления: Тимофеев – 64' / нет

— Радости особой нет, потому что хотели выиграть, играли на победу. Перед матчем много работали, знали слабые стороны «Локомотива». Так сложилось, что они получили красную карточку. Кто‑то скажет, что нам в этом повезло, но мне кажется, что это наш плодотворный труд.

— Чего не хватило в концовке?
— Были хорошие удары, где‑то вратарь сыграл, где‑то мяч прошёл рядом со штангой. Не знаю, чего не хватило. Значит, нужно больше работать, — сказал Татаев в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 46 очков за 27 матчей. «Оренбург» заработал 18 очков после 27 игр и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко.

Материалы по теме
Тренер «Оренбурга» Слишкович прокомментировал ничейный результат матча с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android