«Радости особой нет». Игрок «Оренбурга» Татаев — о ничьей с «Локомотивом»

Защитник «Оренбурга» Алексей Татаев прокомментировал ничейный результат матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1). Футболист стал автором единственного гола своей команды.

— Радости особой нет, потому что хотели выиграть, играли на победу. Перед матчем много работали, знали слабые стороны «Локомотива». Так сложилось, что они получили красную карточку. Кто‑то скажет, что нам в этом повезло, но мне кажется, что это наш плодотворный труд.

— Чего не хватило в концовке?

— Были хорошие удары, где‑то вратарь сыграл, где‑то мяч прошёл рядом со штангой. Не знаю, чего не хватило. Значит, нужно больше работать, — сказал Татаев в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 46 очков за 27 матчей. «Оренбург» заработал 18 очков после 27 игр и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко.