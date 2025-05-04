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Фото: Кейн спустился к полю в ожидании чемпионства, но «Бавария» упустила победу

Фото: Кейн спустился к полю в ожидании чемпионства, но «Бавария» упустила победу
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Дисквалифицированный нападающий «Баварии» Гарри Кейн находился на трибуне во время матча 32-го тура чемпионата Германии с «РБ Лейпциг». В конце встречи форвард спустился к бровке для празднования чемпионства, однако на 95-й минуте нападающий «РБ Лейпциг» Юссуф Поульсен сравнял счёт (3:3) и не позволил мюнхенцам досрочно выиграть Бундеслигу.

Германия — Бундеслига . 32-й тур
03 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
3 : 3
Бавария
Мюнхен
1:0 Шешко – 11'     2:0 Клостерман – 39'     2:1 Дайер – 62'     2:2 Олисе – 63'     2:3 Зане – 83'     3:3 Поульсен – 90+5'    

Для досрочной победы в чемпионате Германии «Баварии» необходимо было одержать победу. «Бавария» может стать чемпионом сегодня, 4 мая, если «Байер» потеряет очки в игре с «Фрайбургом».

В текущем сезоне чемпионата Германии Гарри Кейн провёл 29 матчей, в которых забил 24 мяча и оформил восемь результативных передач.

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