Фото: Кейн спустился к полю в ожидании чемпионства, но «Бавария» упустила победу

Дисквалифицированный нападающий «Баварии» Гарри Кейн находился на трибуне во время матча 32-го тура чемпионата Германии с «РБ Лейпциг». В конце встречи форвард спустился к бровке для празднования чемпионства, однако на 95-й минуте нападающий «РБ Лейпциг» Юссуф Поульсен сравнял счёт (3:3) и не позволил мюнхенцам досрочно выиграть Бундеслигу.

Для досрочной победы в чемпионате Германии «Баварии» необходимо было одержать победу. «Бавария» может стать чемпионом сегодня, 4 мая, если «Байер» потеряет очки в игре с «Фрайбургом».

В текущем сезоне чемпионата Германии Гарри Кейн провёл 29 матчей, в которых забил 24 мяча и оформил восемь результативных передач.