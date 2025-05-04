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«Ахмат» — ЦСКА: команды играют вничью 1:1 после первого тайма

«Ахмат» — ЦСКА: команды играют вничью 1:1 после первого тайма
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В эти минуты в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» проходит матч 27-го тура РПЛ, в котором местный «Ахмат» принимает столичный ЦСКА. На данный момент завершён первый тайм, счёт в матче 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Койта – 9'     1:1 Самородов – 33'    

Напомним, гости открыли счёт на девятой минуте усилиями Секу Койта. Хозяева восстановили равновесие на 33-й минуте благодаря голу Максима Самородова.

На данный момент «Ахмат» занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата России с 23 очками, располагаясь в зоне стыковых матчей, однако имеет комфортный 5-очковый отрыв от зоны прямого вылета. Армейцы идут на третьей строчке с 51 очком и сохраняют теоретические шансы даже на чемпионство. Их отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 10 очков, однако у красно-синих игра в запасе.

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