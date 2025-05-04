Защитник «МЮ» Маттейс де Лигт получил новую травму в матче с «Брентфордом»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт получил новую травму в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом». Встреча проходит в эти минуты, счёт 4:2 в пользу «Брентфорда».

Футболист получил повреждение спустя полчаса игры. Это произошло, когда игроки «Брентфорда» накрыли соперника около штрафной «МЮ». Де Лигт захромал и был вынужден покинуть поле, вместо него вышел Гарри Магуайр. Арбитр встречи Энтони Тейлор не увидел в том эпизоде нарушения.

Отметим, что де Лигт восстановился от предыдущей травмы только на этой неделе, он вышел на поле впервые с 1 апреля 2025 года.

«Брентфорд» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Томаса Франка набрала 49 очков за 34 матча. «Манчестер Юнайтед» заработал 39 очков после 34 игр и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 82 очка за 34 игры.