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Брентфорд — Манчестер Юнайтед, результат матча 4 мая 2025, счёт 4:3, АПЛ 2024-2025

«МЮ» продлил свою безвыигрышную серию в АПЛ до шести матчей, проиграв «Брентфорду»
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В Брентфорде на стадионе «Джитек Коммьюнити» завершился матч 35-го тура АПЛ, в котором местный одноимённый клуб нанёс поражение «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:3.

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
4 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Маунт – 14'     1:1 Шоу – 27'     2:1 Шейд – 33'     3:1 Шейд – 70'     4:1 Висса – 74'     4:2 Гарначо – 82'     4:3 Диалло – 90+5'    

В составе победителей дублем отметился Кевин Шейд. Также за «Брентфорд» забил Йоан Висса, и один из мячей в ворота «МЮ» влетел после автогола Люка Шоу. Голы за «красных дьяволов» в этой встрече на счету Мэйсона Маунта, Алехандро Гарначо и Амада Диалло.

Напомним, на этот матч главный тренер «МЮ» Рубен Аморим выставил самый молодой состав в истории клуба в АПЛ.

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«Брентфорд» набрал 52 очка и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Красные дьяволы» продлили свою безвыигрышную серию в АПЛ до шести матчей и занимают 15-ю строчку с 39 очками.

Турнирная таблица АПЛ
Календарь АПЛ
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