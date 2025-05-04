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«МЮ» продлил свою безвыигрышную серию в АПЛ до шести матчей, проиграв «Брентфорду»

В Брентфорде на стадионе «Джитек Коммьюнити» завершился матч 35-го тура АПЛ, в котором местный одноимённый клуб нанёс поражение «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:3.

В составе победителей дублем отметился Кевин Шейд. Также за «Брентфорд» забил Йоан Висса, и один из мячей в ворота «МЮ» влетел после автогола Люка Шоу. Голы за «красных дьяволов» в этой встрече на счету Мэйсона Маунта, Алехандро Гарначо и Амада Диалло.

Напомним, на этот матч главный тренер «МЮ» Рубен Аморим выставил самый молодой состав в истории клуба в АПЛ.

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«Брентфорд» набрал 52 очка и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Красные дьяволы» продлили свою безвыигрышную серию в АПЛ до шести матчей и занимают 15-ю строчку с 39 очками.