«Ньюкасл» вырвал ничью в концовке матча АПЛ с «Брайтоном»

Завершился матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Американ Экспресс» в Брайтон энд Хоув (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Крэйг Поусон. Команды не выявили победителя, итоговый счёт — 1:1.

Счёт в матче на 28-й минуте открыл нападающий хозяев Янкуба Минте с передачи Матса Виффера. На 89-й минуте Александер Исак сравнял счёт во встрече, реализовав пенальти.

«Брайтон» заработал 52 очка после 35 игр и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл» занимает четвёртое место. Команда набрала 63 очка за аналогичное количество встреч.