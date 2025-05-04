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Брайтон энд Хоув — Ньюкасл Юнайтед, результат матча 4 мая 2025, счёт 1:1, АПЛ 2024-2025

«Ньюкасл» вырвал ничью в концовке матча АПЛ с «Брайтоном»
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Завершился матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Американ Экспресс» в Брайтон энд Хоув (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Крэйг Поусон. Команды не выявили победителя, итоговый счёт — 1:1.

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Минте – 28'     1:1 Исак – 89'    

Счёт в матче на 28-й минуте открыл нападающий хозяев Янкуба Минте с передачи Матса Виффера. На 89-й минуте Александер Исак сравнял счёт во встрече, реализовав пенальти.

«Брайтон» заработал 52 очка после 35 игр и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл» занимает четвёртое место. Команда набрала 63 очка за аналогичное количество встреч.

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