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Вест Хэм Юнайтед — Тоттенхэм Хотспур, результат матча 4 мая 2025, счёт 1:1, АПЛ 2024-2025

«Тоттенхэм» и «Вест Хэм» поделили очки в матче 35-го тура АПЛ
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Завершился матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур». Игра проходила на стадионе «Лондон» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. Команды сыграли вничью, итоговый счёт — 1:1.

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Одобер – 15'     1:1 Боуэн – 28'    

На 15-й минуте Вильсон Одобер открыл счёт в матче с передачи Матиса Теля. На 28-й минуте Джаррод Боуэн с передачи Аарона Ван-Биссаки сравнял счёт во встрече.

«Вест Хэм» заработал 37 очков после 35 игр и располагается на 17-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» занимает 16-е место. Команда набрала 38 очков за аналогичное количество встреч.

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