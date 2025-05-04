«Тоттенхэм» и «Вест Хэм» поделили очки в матче 35-го тура АПЛ

Завершился матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур». Игра проходила на стадионе «Лондон» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. Команды сыграли вничью, итоговый счёт — 1:1.

На 15-й минуте Вильсон Одобер открыл счёт в матче с передачи Матиса Теля. На 28-й минуте Джаррод Боуэн с передачи Аарона Ван-Биссаки сравнял счёт во встрече.

«Вест Хэм» заработал 37 очков после 35 игр и располагается на 17-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» занимает 16-е место. Команда набрала 38 очков за аналогичное количество встреч.