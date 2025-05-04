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Экс-тренер «Спартака» Каррера: могу назвать Москву лучшим городом мира

Экс-тренер «Спартака» Каррера: могу назвать Москву лучшим городом мира
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Итальянский бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о Москве.

«Москва — потрясающий, невероятно красивый город. Я очень её люблю, по возможности стараюсь приезжать. В Москве я чувствую себя как дома. Не могу назвать её лучшим городом мира, но для меня это любимое место за пределами Италии. Всем своим друзьям говорю, что в Москве очень красиво и нет никаких опасностей», — приводит слова Карреры Sport24.

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 по октябрь 2018 года. После ухода из московского клуба Массимо работал в греческом АЕКе, а также итальянских клубах «Бари» и «Асколи».

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