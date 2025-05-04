«Ахмат» и ЦСКА сыграли вничью в Грозном в матче 27-го тура РПЛ

В Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» завершился матч 27-го тура РПЛ, в котором местный «Ахмат» сыграл вничью со столичным ЦСКА — 1:1.

Гости открыли счёт уже на девятой минуте усилиями малийского нападающего Секу Койта. Хозяева восстановили равновесие на 33-й минуте благодаря голу казахстанского хавбека Максима Самородова.

Выиграй PS5 в БЕТКИПЕР! Все подробности на betkeeper.championat.com ИГРАТЬ

«Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками, располагаясь в зоне стыковых матчей, однако имеет комфортный шестиочковый отрыв от зоны прямого вылета. Армейцы идут на третьей строчке с 52 очками, на одно очко опережают «Спартак» и отстают на два очка от занимающего вторую строчку «Зенита», однако у последних игра в запасе. До окончания сезона РПЛ-2024/2025 осталось три тура.