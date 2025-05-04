Кононов рассказал о тактике «Торпедо» в матче с «Балтикой»

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов рассказал о тактике автозаводцев в прошедшем матче 31-го тура Мелбет Первой лиги с калининградской «Балтикой» (1:0).

— Не так часто по ходу этого сезона «Торпедо» приходится играть вторым номером. Была ли сознательная стратегия выжидать и караулить ошибку соперника?

— Не то чтобы караулить ошибку соперника. Дело в том, что, как я сказал, «Балтика» играет в силовой футбол и сразу же наказывает команду, которая не играет в обороне коллективно, с настроем, где каждый должен действовать как за себя, так и за партнёра, и, конечно же, организованно. Пример – тот же «Урал», который «Балтика» в гостях обыграла 5:2. Конечно, мы сделали выводы, что нам нужно очень серьёзно отыграть, в первую очередь в обороне. Не то чтобы ловить соперника на контратаках, при таком давлении мы должны лучше использовать свои моменты. Когда организованно играешь в обороне, то, соответственно, можно очень грамотно действовать в атаке и создавать много моментов для реализации. Да, в какой-то степени мы играли «вторым номером», но этот «второй номер» был очень организован в обороне с предельной концентрацией, чтобы не дать сопернику определённых зон в нашей обороне, — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.