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«Зенит» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ

«Зенит» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ
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Сегодня, 4 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и «Пари Нижний Новгород». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Вендел, Зделар, Мантуан, Луис Энрике, Глушенков, Соболев Педро.

«Пари НН»: Медведев, Каккоев, Гоцук, Агапов, Александров, Карич, Трошечкин, Ермаков, Майга, Боселли, Карапузов, Грулёв.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 54 очка за 26 матчей. «Пари НН» заработал 23 очка после 26 игр и располагается на 13-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко за 27 игр.

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