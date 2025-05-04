«Химки» — «Ростов»: команды объявили стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ

Сегодня, 4 мая, в Химках на «Арене Химки» пройдёт матч 27-го тура РПЛ, в котором местный одноимённый клуб примет «Ростов». Игра начнётся в 19:30 мск.

Команды объявили стартовые составы на предстоящую встречу:

«Химки»: Кокарев, Джикия, Берковский, Бакаев, Мехия, Филин, Вера, Фернандес, Корредера, Заболотный, Ориньо.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Вахания, Игнатов, Лангович, Щетинин, Сутормин, Байрамян, Шанталий, Комаров, Голенков.

На данный момент «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 24 очками и имеют отрыв лишь в одно очко от зоны стыковых матчей. «Ростов» располагается на восьмой строчке с 37 очками.

В матче первого круга, который прошёл 9 ноября в Ростове-на-Дону, хозяева обыграли соперников из Подмосковья со счётом 3:1.