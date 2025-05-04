Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Краснодара» Гонсалес: надеюсь, мы решим вопросы с чемпионством до игры с «Динамо»

Игрок «Краснодара» Гонсалес: надеюсь, мы решим вопросы с чемпионством до игры с «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес высказался о предстоящем матче с московским «Динамо» в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 24 мая.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч с «Динамо» может быть уже и не чемпионским. Всё может решиться уже до этого, надеюсь, что так и будет. Игра против «Динамо» – это последний матч сезона, будет хорошая атмосфера, будет много фанатов, много поддержки. Нам это, определённо, поможет. Но сейчас не нужно думать о матче с «Динамо», дальше у нас московский ЦСКА, две игры на выезде. Нужно восстановиться и думать о победе, как мы и всегда делали до этого», — приводит слова Гонсалеса Metaratings.

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 61 очко. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с московским ЦСКА.

Материалы по теме
Игрок «Краснодара» Гонсалес прокомментировал победу над «Рубином»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android