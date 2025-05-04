Игрок «Краснодара» Гонсалес: надеюсь, мы решим вопросы с чемпионством до игры с «Динамо»

Крайний защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес высказался о предстоящем матче с московским «Динамо» в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 24 мая.

«Матч с «Динамо» может быть уже и не чемпионским. Всё может решиться уже до этого, надеюсь, что так и будет. Игра против «Динамо» – это последний матч сезона, будет хорошая атмосфера, будет много фанатов, много поддержки. Нам это, определённо, поможет. Но сейчас не нужно думать о матче с «Динамо», дальше у нас московский ЦСКА, две игры на выезде. Нужно восстановиться и думать о победе, как мы и всегда делали до этого», — приводит слова Гонсалеса Metaratings.

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 61 очко. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с московским ЦСКА.