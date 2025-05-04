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«Болонья» — «Ювентус»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 21:45 мск

«Болонья» — «Ювентус»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 21:45 мск
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Сегодня, 4 мая, состоится матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Болонья» и туринский «Ювентус». Команды будут играть на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье (Италия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Италия — Серия А . 35-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Болонья
Болонья
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Болонья» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2024/2025. Команда набрала 61 очко после 34 матчей. «Ювентус» заработал 62 очка после аналогичного количества встреч и находится на пятой строчке. Возглавляет турнирную таблицу Серии А «Наполи» (77).

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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