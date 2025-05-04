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Ротор — Енисей, результат матча 4 мая 2025, счет 3:0, Первая лига 2024-2025

«Ротор» крупно обыграл дома «Енисей» в матче Первой лиги
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В Волгограде на «Волгоград Арене» завершился матч 31-го тура Мелбет Первой лиги, в котором местный «Ротор» уверенно обыграл красноярский «Енисей» со счётом 3:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 31-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
3 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 Кухарчук – 9'     2:0 Турищев – 61'     3:0 Клещенко – 69'    

В составе победителей отличились нападающие Илья Кухарчук и Максим Турищев (с пенальти), а также защитник Александр Клещенко.

Волгоградцы набрали 44 очка и вышли на седьмое место в турнирной таблице Первой лиги, обойдя как раз «Енисей», у которого 42 очка и восьмая строчка.

Лидером сезона-2024/2025 Первой лиги является калининградская «Балтика», которая имеет 66 очков и на восемь очков опережает идущее вторым московское «Торпедо». Для оформления чемпионства балтийцам достаточно набрать одно очко в оставшихся трёх встречах.

Турнирная таблица Первой лиги
Календарь Первой лиги
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