«Ротор» крупно обыграл дома «Енисей» в матче Первой лиги

В Волгограде на «Волгоград Арене» завершился матч 31-го тура Мелбет Первой лиги, в котором местный «Ротор» уверенно обыграл красноярский «Енисей» со счётом 3:0.

В составе победителей отличились нападающие Илья Кухарчук и Максим Турищев (с пенальти), а также защитник Александр Клещенко.

Волгоградцы набрали 44 очка и вышли на седьмое место в турнирной таблице Первой лиги, обойдя как раз «Енисей», у которого 42 очка и восьмая строчка.

Лидером сезона-2024/2025 Первой лиги является калининградская «Балтика», которая имеет 66 очков и на восемь очков опережает идущее вторым московское «Торпедо». Для оформления чемпионства балтийцам достаточно набрать одно очко в оставшихся трёх встречах.