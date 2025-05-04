«Каждый день принадлежит им». Роналду опубликовал пост в честь Дня матери

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал пост в честь Дня матери, который празднуется в Португалии в первое воскресенье мая. Футболист опубликовал фотографии с матерью Долореш Авейру, а также со своей девушкой Джординой Родригес и их детьми.

«Каждый день принадлежит им, но сегодняшний – особенно. С Днём матери», – написал Роналду в соцсети X (ранее Twitter), сопроводив пост эмодзи сердца.

Фото: Из личного архива Криштиану Роналду

Фото: Из личного архива Криштиану Роналду

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 33 голами и четырьмя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.