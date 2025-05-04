Вальверде: игра с «Барселоной» — наш последний шанс остаться в борьбе за чемпионство

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде после матча 34-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (3:2) высказался о важности предстоящей встречи с «Барселоной». «Реал» сыграет с «Барселоной» в 35-м туре Ла Лиги 11 мая.

«Я думаю, что это наша самая важная игра в этом году. Это наш последний шанс попытаться выиграть чемпионат, остаться в борьбе. Это важная игра, и весь Мадрид хочет её выиграть, поэтому мы постараемся сделать всё возможное, чтобы заработать три очка», — приводит слова Вальверде официальный сайт «Реала».

После 34 сыгранных матчей «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 75 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет каталонская «Барселона», у которой 79 очков.