«Челси» организовал чемпионский коридор для футболистов «Ливерпуля» на «Стэмфорд Бридж»
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Лондонский «Челси» организовал чемпионский коридор для игроков «Ливерпуля» перед матчем 35-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Игра проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Челси».
Англия — Премьер-лига . 35-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Челси
Лондон
2-й тайм
2 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Фернандес – 3' 2:0 Куанса – 56' 2:1
Фото: Liverpool FC via Getty Images
Ранее главный тренер лондонской команды Энцо Мареска заявил, что его команда намерена устроить чемпионский коридор, так как это традиция и «Ливерпуль», по его словам «это заслужил».
Напомним, мерсисайдцы в прошлом туре досрочно стали чемпионами Англии в 20-й раз в истории, они возглавляют турнирную таблицу АПЛ, в активе команды — 82 очка. «Челси» идёт на пятом месте, заработав 60 очков.
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