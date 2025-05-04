«Челси» организовал чемпионский коридор для футболистов «Ливерпуля» на «Стэмфорд Бридж»

Лондонский «Челси» организовал чемпионский коридор для игроков «Ливерпуля» перед матчем 35-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Игра проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Челси».

Фото: Liverpool FC via Getty Images

Ранее главный тренер лондонской команды Энцо Мареска заявил, что его команда намерена устроить чемпионский коридор, так как это традиция и «Ливерпуль», по его словам «это заслужил».

Напомним, мерсисайдцы в прошлом туре досрочно стали чемпионами Англии в 20-й раз в истории, они возглавляют турнирную таблицу АПЛ, в активе команды — 82 очка. «Челси» идёт на пятом месте, заработав 60 очков.