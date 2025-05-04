Форвард «Реала» Арда Гюлер вернул расположение Анчелотти — Marca

20-летний нападающий мадридского «Реала» Арда Гюлер, судя по его появлениям в последних матчах «сливочных», вернул расположение главного тренера Карло Анчелотти. Об этом пишет Marca.

По мнению журналистов издания, турецкий форвард станет важным звеном в структуре игры «Реала» на финальном отрезке сезона.

Отметим, что ранее в этом сезоне Гюлер заявил руководству «сливочных», что покинет клуб, если Анчелотти останется главным тренером. При этом сам клуб не был заинтересован в уходе футболиста.

В нынешнем сезоне Гюлер принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.