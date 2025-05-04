Ванья Дркушич: у «Зенита» ещё есть шансы на чемпионство

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич прокомментировал ничейный результат матча с московским «Динамо» (1:1) в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Первые 20-25 минут мы провели очень хорошо. Контролировали и мяч, и игру в целом. Потом пропустили — ​«Динамо» использовало свой единственный шанс. В целом игра не получилась такой, как мы хотели, что привело к потере очков. Впереди ещё четыре матча, в них мы будем биться до последнего. Думаю, у нас ещё есть шансы на первое место», — приводит слова Дркушича официальный сайт клуба.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 54 очка за 26 матчей. «Пари НН» заработал 23 очка после 26 игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко за 27 игр.