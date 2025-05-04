«Судьба чемпионства в руках «Барселоны». Анчелотти — о предстоящем «эль класико»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче 35-го тура чемпионата Испании с «Барселоной». Встреча состоится 11 мая.

«Даже если мы выиграем, то будем отставать на одно очко. Судьба чемпионства в руках «Барселоны», но у нас будет больше возможностей, если мы сможем победить. Это будет отличный шанс. Мы хорошо подготовимся. Я не говорю, что эта игра будет решающей, но она будет близкой к таковой», — приводит слова Анчелотти пресс-служба «Реала».

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После 34 сыгранных матчей «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 75 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет каталонская «Барселона».