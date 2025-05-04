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«Зенит» объявил составы на матч легенд клуба, приуроченный к 100-летнему юбилею

Пресс-служба «Зенита» объявила составы на матч легенд санкт-петербургского клуба. Игра пройдёт 25 мая 2025 года и будет приурочена к 100-летнему юбилею сине-бело-голубых.

«Зенит» Санкт‑Петербург: Александр Кержаков, Михаил Кержаков, Юрий Лодыгин, Томаш Губочан, Игорь Смольников, Деян Ловрен, Даниэл Кирицэ, Александр Лукович, Александр Анюков, Константин Зырянов, Олег Шатов, Сабольч Хусти, Александр Горшков, Виктор Файзулин, Игорь Денисов, Кристиан Нобоа, Борис Чухлов, Лука Джорджевич, Андрей Аршавин, Алехандро Домингес.

Тренеры: Сергей Семак и Анатолий Давыдов.

«Зенит» Ленинград: Владислав Радимов, Роман Березовский, Вячеслав Малафеев, Доменико Кришито, Милан Вьештица, Николас Ломбертс, Бруну Алвеш, Фернандо Мейра, Мигел Данни, Роман Широков, Владимир Быстров, Анатолий Тимощук, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Радек Ширл, Александр Спивак, Павел Погребняк, Владимир Кулик, Владимир Клементьев.

Тренеры: Анатолий Бышовец и Андре Виллаш‑Боаш.