Губернатор Воронежской области: «туман» над «Факелом» сгустился до предела

Губернатор Воронежской области Александр Гусев высказался о сегодняшнем матче 27-го тура РПЛ, в котором «Факел» сыграл вничью в Воронеже со столичным «Спартаком» — 0:0.

«Настоящий праздник футбола сегодня устроили болельщики обеих команд в Воронеже. На трибунах собралось почти 10 тысяч человек. К сожалению, «Факел» не смог обыграть столичный «Спартак», который боролся за чемпионство. Но воронежцы и не проиграли.

В концовке наши парни создали несколько отличных моментов, но защита и вратарь соперников были на высоте. Теперь «туман» над нашим клубом сгустился до предела. Но когда команде было легко?

При поддержке воронежских болельщиков «Факел» обязан выкладываться по максимуму и ставить перед собой самые амбициозные цели. Уверен, что так и будет. Продолжаем биться с сильнейшими клубами страны!» — написал Гусев в телеграм-канале.

За три тура до окончания чемпионата «Факел» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с 16 очками. Воронежцы отстают от зоны стыковых матчей на семь очков.