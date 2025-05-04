«Пиза» под руководством Филиппо Индзаги вышла в Серию А впервые с 1991 года

Футбольный клуб «Пиза» спустя 34 года вернулся в высший дивизион чемпионата Италии — Серию А. Команда Филиппо Индзаги проиграла на выезде «Бари» со счётом 0:1, но благодаря поражению прямого конкурента «Специи» от «Реджаны» (1:2) за два тура до конца сезона обеспечила себе второе место в таблице.

Индзаги возглавил «Пизу» в июле 2024 года. Ранее он тренировал ряд итальянских клубов, в том числе «Милан». В последний раз в Серии А клуб выступал в сезоне-1990/1991. Команда проведёт восьмой сезон в истории в высшей лиге.

Напомним, ранее в Серию А вернулся «Сассуоло», который лидирует во втором итальянском дивизионе.