Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пиза» под руководством Филиппо Индзаги вышла в Серию А впервые с 1991 года

«Пиза» под руководством Филиппо Индзаги вышла в Серию А впервые с 1991 года
Комментарии

Футбольный клуб «Пиза» спустя 34 года вернулся в высший дивизион чемпионата Италии — Серию А. Команда Филиппо Индзаги проиграла на выезде «Бари» со счётом 0:1, но благодаря поражению прямого конкурента «Специи» от «Реджаны» (1:2) за два тура до конца сезона обеспечила себе второе место в таблице.

Индзаги возглавил «Пизу» в июле 2024 года. Ранее он тренировал ряд итальянских клубов, в том числе «Милан». В последний раз в Серии А клуб выступал в сезоне-1990/1991. Команда проведёт восьмой сезон в истории в высшей лиге.

Напомним, ранее в Серию А вернулся «Сассуоло», который лидирует во втором итальянском дивизионе.

Материалы по теме
Кто выйдет в топ-лиги Европы? Вернуться из низших дивизионов может пара старых знакомых
Кто выйдет в топ-лиги Европы? Вернуться из низших дивизионов может пара старых знакомых
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android