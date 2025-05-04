«Дали Соболеву возможность проявить себя». Семак — о составе «Зенита» на игру с «Пари НН»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о стартовом составе команды на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Игра пройдёт сегодня, 4 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

— Соболев в стартовом составе. Почему так и почему Лусиано и Матео Кассьерра остались в запасе?

— Лусиано провёл очень энергозатратный матч, хотелось бы дать ему сегодня поменьше игрового времени. Соболев хорошо работает, дали ему возможность проявить себя сегодня.

— Мостовой достаточно ярко последние матчи проводит. Сегодня он в запасе, в стартовом составе Педро.

— Это и с Кубком связано, безусловно. До этого две игры Педро хорошо сыграл. Учитывая его возраст, дали ему отдохнуть в кубковом матче, дали Андрею сыграть, и он сыграл хорошо. «Пари НН» обороняется низким блоком, при такой игре Педро — более тонкий игрок, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 54 очка за 26 матчей. «Пари НН» заработал 23 очка после 26 игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко за 27 игр.