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В «Зените» объяснили, почему Дзюбы нет в списке участников матча в честь 100-летия клуба

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос, почему экс-нападающий сине-бело-голубых Артём Дзюба не примет участия в матче в честь 100-летия клуба, который пройдёт 25 мая.

— Почему Дзюбы не оказалось в списке участников матча легенд «Зенита»?

— У него матч накануне, — сказал Александр Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, 36-летний Дзюба защищал цвета клуба из Северной столицы с 2015 по 2022 год и четыре раза выиграл в его составе золотые медали чемпионата России. Также вместе с «Зенитом» нападающий дважды праздновал победу в Кубке России.

В настоящее время Дзюба выступает за дебютанта РПЛ — тольяттинский «Акрон».