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«Удивляет, что происходит в нескольких последних турах». Николич — после игры с «Ахматом»

«Удивляет, что происходит в нескольких последних турах». Николич — после игры с «Ахматом»
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о ничейном результате в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Койта – 9'     1:1 Самородов – 33'    

«Поздравляю своих ребят с хорошей игрой. Да, в этой игре у нас был неплохой контроль мяча, но старая проблема остаётся: мы не забиваем огромное количество моментов. Всем футбольным людям понятно, как решать этот вопрос. Жалко два очка, которые мы, на мой взгляд, упустили.

Спасибо болельщикам, которые пришли за нас сюда болеть. Также поздравляю «Ахмат» с завоёванным очком, которое очень важно им в борьбе за выживание. Больше нет желания что-либо обсуждать. Удивляет, что происходит в нескольких последних турах. Такого не было, когда я в первый раз тренировал в России», — приводит слова Николича пресс-служба ЦСКА.

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Армейцы идут на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 52 очками, на одно очко опережают «Спартак» и отстают на два очка от занимающего вторую строчку «Зенита», однако у последних игра в запасе. «Ахмат» занимает 13-е место с 24 очками, располагаясь в зоне стыковых матчей.

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