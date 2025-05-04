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Экс-тренер «Баварии» Юпп Хайнкес: мой интерес к футболу угас, это просто коммерческая вещь

Экс-тренер «Баварии» Юпп Хайнкес: мой интерес к футболу угас, это просто коммерческая вещь
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Бывший главный тренер «Баварии» и «Реала» 79-летний Юпп Хайнкес рассказал, какие изменения претерпел его интерес к футболу с годами.

«Мой интерес к футболу угас. Я по-прежнему слежу за «Баварией», «Боруссией» Мёнхенгладбах, «Атлетиком» Бильбао, «Реалом», «Барселоной» и испанским футболом в целом, а также за лучшими играми в Англии и Франции. Я избирателен. Интересы, в том числе в пределах моей семьи, в целом изменились. Я смотрю важные матчи, но иногда предпочитаю пойти в спортзал, чем смотреть Бундеслигу. Матчей слишком много, и потребители перегружены. Но это единственная стратегия, по которой работает бизнес: игроки зарабатывают непомерные суммы денег, а клубы должны эти деньги генерировать. Футбол — это просто коммерческая вещь. Телевидение диктует неудобное время начала матчей», — приводит слова Хайнкеса Kicker.

За свою тренерскую карьеру немецкий специалист четыре раза становился чемпионом Германии, а также дважды выигрывал Лигу чемпионов (с «Баварией» и «Реалом»).

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