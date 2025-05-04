Экс-футболист «Зенита» Аршавин: Соболев сможет отличиться в игре с «Пари НН»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые играют с «Пари НН», а также поделился мыслями о финальном отрезке чемпионской гонки чемпионата. На момент написания новости счёт не открыт — 0:0.

«У меня нет уверенности, что «Зенит» выиграет все четыре оставшихся матча чемпионата России. «Краснодар»? Мне кажется, что в следующем туре они потеряют очки. Соболев сможет отличиться в игре против «Пари НН». «Зенит» будет много атаковать, Соболев должен найти свой шанс», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 54 очка за 26 матчей. «Пари НН» заработал 23 очка после 26 игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко за 27 игр.