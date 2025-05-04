Аморим прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Брентфорда»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал поражение от «Брентфорда» (3:4) в матче 35-го тура английской Премьер-лиги. Отметим, что к 75-й минуте «красные дьяволы» проигрывали со счётом 1:4.
Англия — Премьер-лига . 35-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
4 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Маунт – 14' 1:1 Шоу – 27' 2:1 Шейд – 33' 3:1 Шейд – 70' 4:1 Висса – 74' 4:2 Гарначо – 82' 4:3 Диалло – 90+5'
«Мы хорошо вошли в игру, довольно неплохо её контролировали, но их вбрасывания и стандарты стали для нас проблемой. Но в этом нет ничего необычного, учитывая, что у нас не было столько высокорослых футболистов. Мы пытались отыграться и были близки [к ничьей], мы пытались додавить их, но в итоге проиграли», — приводит слова Аморима Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед» продлил свою безвыигрышную серию в АПЛ до шести матчей и занимает 15-ю строчку в турнирной таблице АПЛ с 39 очками.
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