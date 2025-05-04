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Аморим прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Брентфорда»

Аморим прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Брентфорда»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал поражение от «Брентфорда» (3:4) в матче 35-го тура английской Премьер-лиги. Отметим, что к 75-й минуте «красные дьяволы» проигрывали со счётом 1:4.

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
4 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Маунт – 14'     1:1 Шоу – 27'     2:1 Шейд – 33'     3:1 Шейд – 70'     4:1 Висса – 74'     4:2 Гарначо – 82'     4:3 Диалло – 90+5'    

«Мы хорошо вошли в игру, довольно неплохо её контролировали, но их вбрасывания и стандарты стали для нас проблемой. Но в этом нет ничего необычного, учитывая, что у нас не было столько высокорослых футболистов. Мы пытались отыграться и были близки [к ничьей], мы пытались додавить их, но в итоге проиграли», — приводит слова Аморима Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» продлил свою безвыигрышную серию в АПЛ до шести матчей и занимает 15-ю строчку в турнирной таблице АПЛ с 39 очками.

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