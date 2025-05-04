«Зенит» — «Пари НН»: Грулёв вывел гостей вперёд на 14-й минуте

В эти минуты проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и «Пари Нижний Новгород». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:30 мск. «Пари Нижний Новгород» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 14-й минуте нападающий «Пари НН» Вячеслав Грулёв открыл счёт в матче.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 54 очка за 26 матчей. «Пари НН» заработал 23 очка после 26 игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко за 27 игр.
- 4 мая 2025
-
20:03
-
20:02
-
20:00
-
19:57
-
19:49
-
19:46
-
19:39
-
19:33
-
19:28
-
19:23
-
19:23
-
19:18
-
19:15
-
19:12
-
19:08
-
19:05
-
18:54
-
18:53
-
18:45
-
18:28
-
18:20
-
18:18
-
18:18
-
18:11
-
18:00
-
18:00
-
17:58
-
17:56
-
17:56
-
17:55
-
17:51
-
17:45
-
17:31
-
17:22
-
17:15