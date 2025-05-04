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Тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о состоянии здоровья Игоря Дивеева

Тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о состоянии здоровья Игоря Дивеева
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о состоянии защитника армейцев Игоря Дивеева.

«К сожалению, у него хроника с ахиллом, она периодически его беспокоит. Слава богу, в этом году он пропустил меньше, чем в предыдущие три. Но, видимо, в этой части года он выпал из команды», — цитирует Николича пресс-служба ЦСКА.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Игорь Дивеев провёл 23 матча, в которых забил пять мячей. Также на счету защитника восемь игр и один гол в Фонбет Кубке России. В последний раз Дивеев выходил на поле 16 апреля в матче Кубка России с московским «Динамо» (0:0).

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