Эдуард Мор: в матче с «Факелом» для «Спартака» всё сгубило глупое удаление Литвинова

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о матче 27-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграли вничью с «Факелом» (0:0).

«Подразумевалось, что будет тяжёлая игра для «Спартака». У «Факела» ещё есть амбиции, чтобы остаться в РПЛ, а болельщики пришли на игру. Ещё не было Барко, а это очень важный игрок для атаки. Станкович нашёл хорошее решение, потому что «Спартак» играл в непривычной для себя схеме — 4-4-2. Он пожертвовал одним игроком в центре поля и выставил двух чистых нападающих — Гарсию и Угальде. Маркиньос и Бонгонда делали много подач, особенно на фланге Маркиньоса.

Но всё сгубило глупое удаление Литвинова. У него не было никакой мотивации срочно идти на перехват. Он совершенно спокойно мог стоять сзади. Может быть, из-за того, что местный парень из Воронежа — старался себя проявить. Вдесятером играть сложнее, а «Факел» после удаления не перестроился и охранял счёт», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.