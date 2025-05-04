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Челси — Ливерпуль, результат матча 4 мая 2025, счет 3:1, чемпионат Англии 2024-2025

«Ливерпуль» на выезде уступил «Челси» в матче 35-го тура АПЛ
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Завершился матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Челси» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. Матч закончился победой «синих» со счётом 3:1.

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
3 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Фернандес – 3'     2:0 Куанса – 56'     2:1 ван Дейк – 85'     3:1 Палмер – 90+6'    

«Челси» вышел вперёд уже на третьей минуте игры. Отличился аргентинский полузащитник Энцо Фернандес. На 56-й минуте защитник «Ливерпуля» Джарелл Куанса отправил мяч в собственные ворота. На 85-й минуте игрок гостей Вирджил ван Дейк отыграл один мяч. На 90+6-й минуте Коул Палмер забил третий мяч «синих», реализовав 11-метровый удар.

Напомним, мерсисайдцы в прошлом туре досрочно стали чемпионами Англии в 20-й раз в истории, они возглавляют турнирную таблицу АПЛ, в активе команды — 82 очка. «Челси» идёт на пятом месте, заработав 63 очка.

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