«Ливерпуль» на выезде уступил «Челси» в матче 35-го тура АПЛ

Завершился матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Челси» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. Матч закончился победой «синих» со счётом 3:1.

«Челси» вышел вперёд уже на третьей минуте игры. Отличился аргентинский полузащитник Энцо Фернандес. На 56-й минуте защитник «Ливерпуля» Джарелл Куанса отправил мяч в собственные ворота. На 85-й минуте игрок гостей Вирджил ван Дейк отыграл один мяч. На 90+6-й минуте Коул Палмер забил третий мяч «синих», реализовав 11-метровый удар.

Напомним, мерсисайдцы в прошлом туре досрочно стали чемпионами Англии в 20-й раз в истории, они возглавляют турнирную таблицу АПЛ, в активе команды — 82 очка. «Челси» идёт на пятом месте, заработав 63 очка.